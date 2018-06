Oplichter dineert met BV's, maar 'vergeet' te betalen JAAR CEL GEVRAAGD VOOR MISBRUIK VAN VERTROUWEN TIM VAN DER ZEYPEN

05 juni 2018

02u47 0 Mechelen Yvan D. (50) uit Mechelen riskeert een jaar cel voor misbruik van vertrouwen en oplichting. Samen met enkele BV's onder wie Kirsten Janssens ging hij eten bij restaurant De Passade. Om een tv-zender op te richten. Alleen werden de facturen nooit betaald.

Eind 2015 vatte beklaagde het idee op om een tv-zender op te richten, 'Kitchen15.tv', een zender zoals Njam. "Maar dan met lokale restaurants uit de streek", luidde het gisteren op zitting. "Er werd samen gezeten met financierders en zijn toekomstige bekende tv-gezichten zoals Kirsten Janssens, Lesley-Anne Poppe en Wendy Van Wanten. Maar uiteindelijk zou het niet zo ver komen. Wegens een gebrek aan investeerders werd het project volgens de vijftiger in de koelkast gestopt."





De afspraken tussen beklaagde en de BV's vonden niet plaats in bureauruimtes of vergaderzalen. De vijftiger sprak af in verschillende restaurants. Een ervan was restaurant Passade langs de Brusselsesteenweg in Mechelen. Na het diner werd gevraagd om een factuur uit te schrijven. "Beklaagde zou deze op een later tijdstip betalen. De zaakvoerder stemde akkoord", zei de openbaar aanklager gisteren. "Wellicht ter goede trouw omdat hij in de veronderstelling was dat zijn zaak de nodige publiciteit zou krijgen op de tv-zender."





De factuur, van zo'n slordige 1.000 euro, bleef lange tijd onbetaald. Hierop stapte het Mechelse restaurant naar de politie en diende het een klacht in. Het stelde zich gisteren ook burgerlijke partij. De raadsvrouw van het restaurant vorderde het bedrag op het factuur terug. "Tot op heden hebben we nog geen cent gezien. Al zou er al wel een deel klaar staan om ons terug te betalen", voegde de advocate toe.





Ziektebrief onvindbaar

De zaak kwam begin dit jaar al voor de rechter. De vijftiger kreeg toen al een eerste keer een straf te horen. "Een jaar effectieve opsluiting", had de rechter beslist in het vonnis. De man, inmiddels aangehouden, werd bij verstek veroordeeld maar tekende verzet aan. Het parket was gisteren van oordeel dat het verzet moest worden afgewezen. "Bij de behandeling van mijn zaak begin dit jaar was ik ziek", zei hij. De man kreeg een week de tijd om dit aan te tonen met een ziektebriefje maar dat bleek onvindbaar. Ondergeschikt aan het ongedaan maken van het verzet, vroeg het parket de bevestiging van het verstekvonnis: 1 jaar effectief.





De verdediging beet van zich af. Zij vonden de feiten niet voldoende bewezen. "De naam van mijn cliënt stond naast de naam van het bedrijf op de factuur. Hier zijn helemaal geen trucs gebruikt om de betaling van de factuur te ontlopen", zei meester Dirk Jacobs. Hij nam de verdediging van de vijftiger op zich en ging vol voor de vrijspraak. "Bovendien is er hier ook helemaal geen sprake van een bedrieglijk opzet door mijn cliënt", besloot de strafpleiter. Rechter Erika Colpin nam de zaak in beraad. Op 25 juni is er een vonnis.