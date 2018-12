Opleiding voor politieagenten over mensenrechten werpt vruchten af Wannes Vansina

06 december 2018

De vorming ‘Holocaust, politie en mensenrechten’, die agenten beter moet leren omgaan met mensen, heeft z’n doel niet gemist. Dat blijkt uit een impactstudie die donderdag werd voorgesteld door de federale politie en Kazerne Dossin.

De voorbije jaren kwam de politie meermaals in een slecht daglicht te staan, bijvoorbeeld na gelekte racistische berichten in een Whatsapp-groep.

De opleiding ‘Holocaust, politie en mensenrechten’ moet dergelijke wantoestanden voorkomen. Sinds 2014 volgden meer dan 8.000 personeelsleden van de politie de cursus in het Mechelse museum Kazerne Dossin. Dat dagprogramma start met een rondleiding met bijzondere aandacht voor de rol van de politie tijdens de Tweede Wereldoorlog. Die is weinig fraai. In pv’s van toen staat te lezen hoe de arrestaties door de Antwerpse agenten verliepen.

«Het is toch maar vee, zij kunnen ‘creveren’», is één van schrijnendste citaten. «Maar er waren ook stille helden onder de Antwerpse agenten die Joodse mensen hielpen aan de arrestatie te ontkomen. Vanuit deze voorbeelden krijgen politieagenten mee hoe ze correct kunnen handelen», aldus Kazerne Dossin.

Met resultaat, zo blijkt uit een studie van professoren in de sociologie Bram Spruyt en Filip Van Droogenbroeck (VUB), op vraag van Kazerne Dossin. Respondenten bleken na de opleiding wangedrag van een collega ernstiger te nemen en er minder van overtuigd te zijn dat ongelijkheid goed is.