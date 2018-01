Oplegger komt los van trekker 19 januari 2018

Aan de Uilenmolenweg is gisterenochtend een oplegger in de sloot naast de baan gesukkeld. Het gevolg van een technisch defect aan het systeem dat de oplegger en de trekker met elkaar zou verbinden. De oplegger kwam los en schoof in de sloot. Niemand raakte gewond, de schade bleef beperkt. Er werd een nieuwe vrachtwagen opgevorderd en de container werdisgetakeld. (TVDZM)