Ophaler vergeet papier en karton

Op verschillende plaatsen in Mechelen bleef gisteren het papier en karton staan. Volgens afvalintercommunale Ivarem was de ophaler door onvoorziene omstandigheden niet in staat om het op te halen. Het papier zal morgen worden opgehaald door een extra ploeg. Ivarem verontschuldigt zich voor het ongemak. (WVK)