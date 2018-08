Opgepakt dankzij rondslingerend taartje JAAR CEL VOOR GRIJPDIEF DIE HET OP OUDERE VROUWEN HAD GEMUNT TIM VAN DER ZEYPEN

09 augustus 2018

02u49 0 Mechelen Ruim een maand na de feiten kent de negentienjarige Redouane M. al zijn straf. Twee grijpdiefstallen in Mechelen-Zuid hebben hem een jaar cel opgeleverd. De hongerige dief kon worden opgespoord dankzij een rijsttaartje dat hij onderweg was verloren.

Openbaar aanklager Peter Peereboom had gisteren weinig goeds te zeggen over de negentienjarige. "Het feit dat u oude dames gewelddadig besteelt voor wat wiet, is enkel en alleen maar laf te noemen", klonk het op zitting. Eind juni benaderde hij zijn eerste slachtoffer. Een bewoonster van de Abeelstraar. Met zijn fiets reed hij de dame langs achteren voorbij om vervolgens haar handtas weg te graaien. "Een getuige probeerde hem nog te achtervolgen", gaat Peereboom verder. "Hij reed de man klem, maar M. kon alsnog ontkomen." Opmerkelijk is dat de dief na enkele dagen via een achtergelaten rijsttaartje kon worden geïdentificeerd. Dat taartje had hij laten vallen bij de achtervolging en bleek afkomstig te zijn van een supermarkt in de buurt. "Bij navraag van de supermarkt konden er camerabeelden worden opgevraagd. Beklaagde werd op basis van zijn persoonsbeschrijving door het slachtoffer meteen herkend", klonk het nog.





Enkelband

Dankzij zijn arrestatie kon een andere grijpdiefstal - een dag na zijn eerste feit - worden gelinkt aan de tiener. Ook hier werd dezelfde modus operandi gebruikt en was er verder op camerabeelden nog te zien hoe hij de gestolen handtas onder zijn polo verstopte. Na zijn arrestatie werd hij meteen voor de onderzoeksrechter gebracht. Die besloot om hem een enkelband te geven in afwachting van zijn proces. Zijn voorwaarden leefde hij na, maar over zijn motief was hij bij de onderzoeksrechter veel botter. "Hij beweerde dat dit privé was", aldus Peereboom. "Wel, die handtas en al die spullen van zijn slachtoffers zijn ook privé. Hij had er met zijn fikken moeten afblijven." Op zitting was beklaagde al wat beleefder en toonde hij meer spijt. "Ik heb zelf een oma en ik zou heel boos zijn indien iemand dit bij haar zou doen. Ik wil me dan ook verontschuldigen tegenover de dames", aldus de tiener.





Rechter Suzy Vanhoonacker maakte meteen haar vonnis bekend en legde M. een celstraf van een jaar effectief op. Daarmee ging ze niet in op de vraag van het parket om hem twintig maanden naar de gevangenis te sturen. Zij eisten die straf omwille van zijn strafregister. Zo is hij bekend bij politie en gerecht voor feiten van slagen en verwondingen aan minderjarigen alsook afpersing. "Ik had snel geld nodig omdat ik mijn drugs had gekocht op afbetaling. Zij eisten het geld en ik had het niet. Er is me toen verteld dat dit de snelste manier was om aan geld te geraken. Een stomme vergissing", besloot M. De tiener heeft nu dertig dagen de tijd om in beroep te gaan tegen het vonnis.