Opgelet voor nieuwe vorm van oplichting op tweedehandssite Antoon Verbeeck

13 april 2019

10u28 7 Mechelen De lokale politie van de zone Mechelen-Willebroek waarschuwt voor malafide praktijken bij het aanbieden van koopjes op de tweedehandssite 2dehands.be. De laatste weken kreeg de politie meerdere klachten binnen.

“Na het aanbieden van koopjes op de tweedehandssite worden de nietsvermoedende verkopers via mail gecontacteerd door een geïnteresseerde. Doorgaans wordt er zelfs een hoger bedrag geboden dan de vraagprijs. Om de verkoop af te handelen stelt de kandidaat-koper een koerier voor, veelal DPD.

Korte tijd later ontvangen de verkopers een mail, zogenaamd afkomstig van het koerierbedrijf, waarin gevraagd wordt een account aan te maken op een website. Hierbij wordt gevraagd diverse persoonlijke gegevens in te vullen, waaronder het rekeningnummer. Daarna wordt de aanbieder van het koopje vrij snel telefonisch gecontacteerd door de zogenaamde koper, die aan de verkoper vraagt in te loggen met de bankkaart en kaartlezer.

Vervolgens dient het slachtoffer de referenties die op het scherm verschijnen mede te delen. Het ontvangen van deze laatste informatie stelt de verdachte echter in staat geld van de rekening van het slachtoffer te halen”, deelt de politie mee.

Aan de verkopers wordt gevraagd om niet in te gaan op zulke voorstellen, onmiddellijk het telefonisch contact of de verbinding met de kaartlezer te verbreken en alles te melden bij de politie.