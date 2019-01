Opgedreven bromfiets in beslag genomen TVDZM

22 januari 2019

De politiezone Mechelen-Willebroek heeft een bromfiets in beslag genomen. De zestienjarige bromfietser werd opgemerkt omdat de uitlaat van zijn bromfiets een hels lawaai maakte. “Het voertuig werd op de rollentestbank geplaatst”, zegt de lokale politiezone. “Daaruit bleek dat het een maximum snelheid kon halen van zeventig kilometer per uur in plaats van 45 kilometer per uur.” De bromfiets werd getakeld, de tiener mag hem pas komen ophalen binnen een maand. “Een erkend bromfietshersteller zal de stukken moeten demonteren die ervoor dienden om de snelheid op te drijven”, klinkt het nog bij de politie. “Nadien moet de bromfiets opnieuw worden afgesteld en zal de bromfietser zich binnen de week opnieuw moeten melden bij onze diensten voor een nieuwe test op de rollentestbank.”