Opening aartsbisschoppelijke tuin pas voor voorjaar Wannes Vansina

09 november 2018

De tuin van het aartsbisschoppelijk paleis op de Wollemarkt in Mechelen zal dan toch niet meer dit jaar worden opengesteld voor het grote publiek. Gedeputeerde Jan De Haes (N-VA) had in september nochtans gezegd dat het waarschijnlijk voor dit jaar zou zijn, maar volgens zijn kabinet lukt dat niet meer. “Gewoon omdat de voorbereidende werkzaamheden om de tuin te kunnen openstellen, achter zitten op schema”, luidt het. De opening is nu gepland voor het voorjaar, maar een precieze datum is er nog niet. De groenzone wordt sowieso geen gewoon park, wel een publieke stiltetuin die maar enkele dagen in de week open zal zijn.