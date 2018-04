Open Vld pleit voor busverbinding tussen Kontich en Mechelen 14 april 2018

De Vld-afdeling van Kontich gaat bij de overheid aandringen om een rechtstreekse busverbinding in te richten tussen Kontich-Centrum via de N1 en Mechelen. De liberalen maken er bij de volgende verkiezingen een actiepunt van.





"Door de komst van het ziekenhuis AZ Sint-Maarten dat op 1 oktober verhuist van Duffel naar Mechelen, is dit zeker geen luxe. Ook heel wat studenten uit Kontich die in Mechelen les volgen en een groot publiek dat in de stad gaat shoppen, kunnen van de verbinding gebruik maken", klinkt het bij Open Vld.





Bij de bestaande verbinding moet er overgestapt worden in Rumst. Op het huidige traject van 9 km tussen Kontich-Centrum en het industriegebied van Mechelen-Noord, werd er een tijd van meer dan een uur genoteerd.





Een rechtstreekse verbinding met haltes in Waarloos en Walen zal voor de studenten en andere reizigers, heel wat tijd besparen", meent voorzitter en lijsttrekker Luc Abrams. (CML)





