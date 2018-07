Opbrengst Plopsaqua gaat naar eventinfrastructuur Technopolis 24 juli 2018

De inkomsten die Technopolis zal ontvangen voor het in suberfpacht geven van 15 hectare grond voor de realisatie van een Plopsaqua, moet gaan naar de uitbreiding van de eventinfrastructuur van het doe-centrum.





Dat heeft Vlaams minister van Economie Philippe Muyters maandag gepreciseerd. Het gaat om 135.000 euro per jaar. De Vlaamse regering keurde vrijdag de samenwerking tussen Flanders Technology International (FTI vzw) en Plopsa goed. De raad van bestuur van Technopolis moet deze nog wel bekrachtigen.





De woordvoerder van Plopsa was maandag niet bereikbaar voor een reactie. (WVK)