Op zoek naar secundaire school? Onderwijsbeurs wijst de weg Wannes Vansina

24 februari 2019

15u25 0 Mechelen Een dertigtal scholen uit de Mechelse regio stelt zich op woensdag 27 februari voor tijdens een onderwijsbeurs in Technopolis. Net als bij de vorige tien edities hebben de verschillende onderwijsnetten ook nu weer de handen in elkaar geslagen.

“Het is belangrijk dat de onderwijsnetten zelf het initiatief nemen om een zo uitgebreid mogelijk overzicht te geven van wat de secundaire scholen in de Mechelse regio te bieden hebben. Dit biedt onze jongeren de beste kansen op onderwijs op maat”, zegt Herbert Crol, coördinator van het Onderwijsoverleg Mechelen. Meer dan 8.000 kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar kregen een uitnodiging. De scholen geven toelichting, alle bezoekers krijgen een draagzakje met onder meer een praktische gids. De Onderwijsbeurs is geopend van 14 tot 19.30 uur.