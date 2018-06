Op Sint-Romboutskerkhof lagen vooral jonge mannen begraven 26 juni 2018

In de 15de en 16de eeuw werden op het Sint-Romboutskerkhof opvallend veel jonge mannen begraven. Dat stelde antropologe Katien Van de Vijver vast in het kader van haar doctoraatsonderzoek aan de KU Leuven. Voor de bouw van een parkeergarage legden archeologen tussen 2009 en 2011 4.158 individuen uit de 10de tot 18de eeuw bloot. Van de Vijver bestuurde 351 in detail en analyseerde vooral leeftijd, geslacht, ziekte- en sterftepatronen. "Door archeologie en antropologie te combineren, krijgen we een beeld van 'wie' op het kerkhof begraven lag, hoe de sociale verhoudingen binnen die parochie waren en hoe die door de eeuwen heen veranderden." Opvallend: er lagen in de 15de en 16de eeuw opvallend meer adolescenten en jongvolwassen mannen op het kerkhof. "Het zijn aanwijzingen dat er een grote subgroep van bedienden, leerjongens en immigranten in de parochie leefde, die een hogere kans had ziek te worden en te sterven." (WVK)