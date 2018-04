Oorlogsbunker wordt museum KOLVENIERSGILDE BESTEEDT TWEE JAAR AAN RESTAURATIE TPM14 WANNES VANSINA

13 april 2018

02u48 0 Mechelen TPM 14 aan de Vrouwvliet is niet langer een stille getuige van ons oorlogsverleden. Drie leden van de Mechelse Kolveniersgilde laten de bunker spreken. Ruim twee jaar besteedden ze aan de restauratie én de oprichting van een museumpje. Tijdens een opendeurdag met WOII-kamp stellen ze het resultaat voor.

TPM staat voor Tête de Pont Malines, of Bruggenhoofd Mechelen. TPM maakte deel uit van een rij van 21 bunkers die liep van Walem tot Bonheiden. "Sommige zijn verdwenen, maar de meeste zijn privaat eigendom en doen dienst als bergplaats voor de grasmachine of bergkot. Nooit worden ze onderhouden", weet Frans Janssens (69).





Dat is anders voor TPM 14. De Mechelse Kolveniersgilde kocht het braakliggend terrein met de bunker drie jaar geleden aan. Sindsdien zijn René Ceulemans (69) en vooral Frans Janssens en Luc Van Acoleyen (73) druk in de weer met de restauratie. "De toestand was rampzalig. De bunker lag vol vuil en alles was eruit verdwenen, op twee planken na. We hebben alles opgekuist en geschilderd. Onder meer de metalen deur en de affuiten voor de mitrailleurs hebben we opnieuw gemaakt", vertellen ze bij een rondleiding. Een van de blikvangers: een langs de buitenzijde onzichtbaar ontsnappingsgat - meteen ook het zwakke punt in de anders ruim een meter dikke muren.





De bunkers hebben volgens Janssens overigens nooit voor bescherming van ons land gediend. "De bunkers werden gebouwd in 1939. Ze waren nog niet droog of 'den Duits' stond hier al." In de bunker onder meer munitie en andere militaire attributen uit de Tweede Wereldoorlog, waaronder ook twee mitrailleurs ter beschikking gesteld door het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgskunst.





Kanon

"Aan de ingang hebben we al tien jaar een kanon van het Legermuseum staan, dat we zonet ook hebben laten restaureren", zegt secretaris van de Kolveniersgilde Jeannine Jonckers.





De bunker is niet alles. Ernaast realiseerden 'de drie musketiers' ook een museumpje in een container. Daarin verschillende attributen uit de Tweede Wereldoorlog - onder meer foto's, helmen en wapentuig - die de drie niet kwijt konden in de bunker. "We hebben dit zeer graag gedaan, maar een tweede bunker restaureren gaan we toch niet meer doen", lacht Frans. De bunker en het museum worden voorgesteld tijdens een opendeurdag. De bunker krijgt het gezelschap van een US Army-kamp in samenwerking met onder meer de Militaire Voertuigen Vriendenkring in Duffel. De kolveniers stellen ook hun Gildecamer open. De opendeurdag vindt zaterdag en zondag plaats van 10 tot 17 uur. Het terrein is bereikbaar via de fietsostrade, parkeren kan aan het stadsmagazijn of kerk De Goede Herder.