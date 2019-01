Ook schoolstraten op komst aan Sint-Pieter en Lyceum Wannes Vansina

18 januari 2019

16u38 0 Mechelen Het stadsbestuur van Mechelen plant een uitbreiding van het aantal schoolstraten. Ze werkt momenteel aan een voorstel voor Sint-Pieter (Grote Nieuwedijkstraat) en het Lyceum (Caputsteenstraat), andere scholen volgen.

Recent maakte de stad nog van de Groenstraat - aan de schoolpoort van basisschool van Ursulinen – een schoolstraat. Auto’s zijn er sindsdien niet meer welkom bij het schoolbegin en -einde. Er waren al schoolstraten in de Thaborstraat (Scheppers) en de Louizastraat (Go Shil!). Met de positieve ervaringen van de eerste drie schoolstraten in het achterhoofd, wil het stadsbestuur nu een versnelling hoger schakelen en in het voorjaar een ‘Actieplan schoolstraten’ opmaken.

“Hiervoor gaan we het gesprek aan met geïnteresseerde scholen, onderzoeken de problemen alsook de mogelijkheden en werken in samenspraak met scholen, ouders en andere betrokkenen aan gedragen oplossingen”, zegt Alexander Vandersmissen, schepen van Mobiliteit (Open Vld).

Vorige bestuursperiode werden al gesprekken opgestart met de Sint-Pieterschool en het Lyceum. Die laatste scholen kwam deze week nog in het nieuws nadat Thuis in Nekkerspoel protesteerde tegen de verkeersproblemen an de schoolpoorten, onder meer bestuurders die hun voertuig op de stoep parkeren. “Op korte termijn gaan we met enkele concrete pistes naar de scholen”, aldus Vandersmissen.