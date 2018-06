Ook met rollator kan je 10.000 Stappenclash winnen 12 juni 2018

Je bent nooit te oud om te stappen. Dat bewijst Joske Van Bos (98). Zij werd maandagavond samen met een aantal andere deelnemers van de 10.000 Stappenclash in de bloemetjes gezet op het Mechelse stadhuis. Stellen dat het dankzij haar inzet was dat de Dijlestad de wedstrijd van het Vlaams Instituut Gezond Leven en de Vlaamse Logo's won, is de waarheid geweld aandoen. Maar als oudste deelnemer leverde ze wel een opvallende bijdrage van welgeteld 62.000 passen. Zo nam ze elke dag deel aan de gezondheidswandelingen van woonzorgcentrum Hof Van Egmont, maar de kwieke bewoonster ging ook vaak 's namiddags nog een toertje doen. "Rond 'den blok', met mijn rollator", vertelt ze.





In totaal stapten 522 Maneblussers Mechelen naar de overwinning. Werden maandagavond ook gevierd: Jos Coeckelbergh (de Mechelaar die de meeste stappen zetten), Marie-Helene De Smedt (de actiefste 60-plusser) en Wandelclub De Slak (de vereniging met de meeste deelnemende leden).





