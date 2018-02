Ook Duitsers kunnen nu Bart Somers lezen 14 februari 2018

Het boek 'Samen leven' van Mechels burgemeester Bart Somers (Open Vld) over zijn aanpak van IS krijgt een Duitse vertaling. Vanaf 15 februari ligt 'Zusammen leben. Meine Rezepte gegen Kriminalität und Terror' bij onze oosterburen in de boekhandel. Volgens 'der beste Bürgermeister der Welt' is er in Duitsland veel interesse voor de Mechelse aanpak. De publicatie leidde alvast tot een interview voor het invloedrijkste weekblad Der Spiegel. (WVK)