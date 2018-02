Ooievaar pakt stad in snelheid 27 februari 2018

Het Jezusbeeld op de begraafplaats van Muizen draagt opnieuw een nest als kroon. Dezelfde ooievaar als vorig jaar pakte de stad in snelheid, want die wilde het kruis laten restaureren.

Vorig jaar koos de ooievaar het kruis een eerste keer als nestelplek. Zijn opvallende bouwwerk op de dwarsbalk en het hoofd van Christus bracht hem evenwel geen geluk. "Het is een mannetje, want ik heb hem horen 'kletteren'. Maar hij bleef vorig jaar alleen", vertelt René Van Craen. Sinds twee weken is de vogel terug. Volgens de buurman is het dezelfde. "Ik herken hem. Hij heeft zijn oude nest wat vergroot, er zelfs al in geslapen. Om plaats te maken voor een tweede? Ik hoop het en hou het in het oog." Van Craen vindt het geweldig, bij de stad zijn ze minder blij met de nestkeuze. Het was immers de bedoeling om het nest weg te halen omdat de uitwerpselen schade berokkenen aan het beeld. "Een aannemer zou het kruis herstellen en renoveren, maar wie had gedacht dat het zo koud zou zijn dat de werkzaamheden niet konden worden uitgevoerd?", reageert schepen Marc Hendrickx (N-VA). Het is niet de bedoeling om de ooievaars te verjagen. "Uit nazicht blijkt dat het kruis het zal houden. Wel gaan we de stenen afschermen om schade te voorkomen. De renovatie doen we dan als de ooievaar weg is." De plaatsing van een nestpaal wordt onderzocht. "Zeker omdat de voorkeur van die beestjes blijkbaar toch naar deze plaats uitgaat", aldus de schepen. (WVK)