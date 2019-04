Onze vijf tips voor het weekend Els Dalemans en Antoon Verbeeck

11 april 2019

PUTTE

Laatste carnavalstoet van De Gilde Der Verbande Puttenaars

De Gilde Der Verbande Puttenaars organiseert op zondag de laatste editie van de carnavalstoet in het centrum van Putte. De optocht start om 14:11 uur aan Gemeenschapscentrum Klein Boom. Daarna kan je de stoet nog bewonderen in de Mechelbaan, Leuvensebaan, Rozenstraat, Landijnlaan, Vangorplaan, Eksterstraat, Lierbaan, Kapelstraat, Waversesteenweg en aan het Kerkplein. De eerste editie van de Putse carnavalsstoet vond in 1980 plaats. De gilde zet er nu een punt achter omdat het te weinig mensen in het organisatieteam telt. Bovenstaande straten worden tijdens de duur van de stoet vrijgemaakt van alle verkeer. Het afsluiten van de straten staat om 12 uur gepland.

HEIST-OP-DEN-BERG

‘Takkentijd’ in De Averegten

In provinciaal groendomein De Averegten in Hallaar start op zondag de Week van de Provinciedomeinen met de activiteit ‘Takkentijd in de Kempen’. In het speelbos vinden kinderen allerlei ideetjes om een stokkenkamp te maken en spelletjes te doen. Inschrijven is niet nodig en deelnemen is gratis. Naast De Averegten kan je ook kampen bouwen in de provinciale domeinen Prinsenpark (Retie), Hertberg (Herselt) of Hoge Mouw (Kasterlee).

MECHELEN

Holi Festival of Colors

Het Holi-festival is één van de grootste feesten in India, waarmee de overgang van de winter naar de lente én het seizoen van de liefde worden gevierd. Het ‘Holi Festival of Colors’, dat voor het eerst in Mechelen plaatsvindt, maakt van dit moment één groot feest. Op zondag 14 april palmt het kleurige evenement de Veemarkt in van 11.30 tot 17 uur met Bollywood DJ’s, hapojes en drankjes én felgekleurde verfpoeder. Bezoekers wordt aangeraden om geen al te dure en witte of lichtgekleurde kledij aan te trekken, zodat het effect van het poeder nog duidelijker zichtbaar is. Eigen poeder meebrengen is niet toegelaten, maar kan gekocht op het festivalterrein.

LEEST

Palmzondagconcert

Naar jaarlijkse traditie organiseert de Brassband St.-Cecilia Leest in het weekend voor Pasen het Palmzondagconcert. De vereniging bestaat in 2019 net 120 jaar en voor die gelegenheid brengt de Brassband in het najaar samen met toneelgezelschap De Compainie de film ‘Brassed Off’ tot leven. Tijdens die uitvoering zullen enkele brassbandklassiekers uit de film aan bod komen, op het Palmzondagconcert worden al enkele van die klassiekers voorgesteld aan het publiek. En hoewel Brassband St.-Cecilia Leest al 120 jaar bestaat, wordt vooral de jongste generatie tijdens het Palmzondagconcert in de schijnwerpers gezet. Het concert vindt plaats op 14 april om 19.30 uur in Zaal Cecilia in de Dorpsstraat 6 in Leest.

BREENDONK

wereldtop in de Acrobatische Gymnastiek

De club ‘Ambitious Pro Gymnastics’ uit Puurs-Sint-Amands organiseert op vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 april opnieuw de Flanders International Acro Cup (FIAC) én een World Cup Acro in Sportcentrum de Vrijhals in Breendonk. Hier kan je de absolute wereldtop in de Acrobatische Gymnastiek bewonderen, de deelnemers tonen er een voor velen nooit eerder gezien spektakel. Maar liefst 19 landen nemen deel aan de competitie, de Russische delegatie zakt af naar Breendonk met maar liefst 12 teams. Ook toplanden als Portugal en Groot-Brittannië zijn van de partij, voor België komen de drie topsportformaties in actie. Deze World Cup is de laatste van de serie 2018-2019. De prijsuitreiking van dé winnaar World Cup Series 2018-2019 vindt dan ook in Puurs-Sint-Amands plaats.