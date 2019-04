Onze vijf tips voor het weekend Wannes Vansina

05 april 2019

08u00 0

Mechelen

23ste Maanrockrally gaat van start

Vrijdagavond gaat de eerste van drie voorrondes van de Maanrockrally van start. Moody Mae, Icto, Apparently Not, One Man Brawl, Lady Blaxx en Wijsneus laten zich in De Club van hun beste kant zien in de hoop om door te stoten naar de finale. “Maar liefst 149 lokale muziekgroepen schreven zich in voor de rally. De lat ligt elk jaar hoger. We gaan dus echt wel kwaliteit te zien krijgen”, zegt Kristof Calvo, voorzitter van Mechelen Feest vzw. Telkens zes andere bands treden aan tijdens de restende voorrondes op 12 en 26 april. Overigens gaat het opnieuw op Mechelse bands: door een wijziging van het reglement mag een band nog maximaal op 25 van de stad gehuisvest zijn. De voorrondes worden telkens feestelijk afgesloten met een ‘mystery guest’. De eerste band treedt telkens aan om 20 uur.

Schriek

Oudste kindercarnavalstoet gaat uit

Schriek vormt voor de 47ste keer het decor voor de kindercarnavalstoet. “De optocht, die uitgaat van vrije basisschool De Groeituin en De Uylegilde is wellicht één van de grootste en oudste zelfstandige kindercarnavalstoet van België. Naar schatting gaan er zo’n 200 volwassenen en een 300 kinderen in mee”, zegt Monique Goovaerts. De stoet met een 40-tal wagens vertrekt om 13.44 uur op het kerkplein en gaat langs Leo Kempenaersstraat, Leuvensebaan, Dr. Jozef Vermeylenstraat, Roggeveldenstraat, Hoogstraat en Leo Kempenaersstraat om weer te eindigen waar hij vertrok. Om 16 uur volgt een kinderfeest en creatief atelier Pikanel. De dag wordt besloten met een carnavalsbal met deejay Flipper vanaf 21 uur en een gastoptreden met Ronny Lee en Jettie Pallettie.

Kessel

Gidsen Fort van Kessel starten nieuw seizoen

Het gidsenteam van het Fort van Kessel begint zondag aan een nieuw seizoen. De ceremoniële opening vindt om 13.30 uur plaats met het weerklinken van het ‘Ten Velde’, vervolgens worden om 14, 14.30, 15 en 15.30 uur gratis rondleidingen gegeven. Gidsen leiden bezoekers langs alle interessante kamers, hoekjes en kantjes van het fort. Met hun verhalen brengen ze de bewoners van weleer weer tot leven. Meer info op www.fortvankessel.be.

Sint-Katelijne-Waver

’t Grom viert Internationale Beverdag

’t Grom in Sint-Katelijne-Waver organiseert zondag de Internationale Beverdag. Daar heeft het groentemuseum een goede reden voor. “Het gaat goed met de bever, ook op ‘t Grom. Sinds maart 2017 loopt er hier eentje rond. En dat willen we dit jaar uitgebreid vieren!”, aldus ’t Grom. Van 13 tot 17 uur vinden doorlopend vertoningen van een beverdocu plaats, net als beverpraatjes. Om 14 en 15 uur organiseert Natuurpunt Mechelen wandelingen langs de beverburcht. Verder op het programma staan kinderanimatie en het bakken van je eigen beverstaart. Deelname kost 4 euro voor wie ouder is dan 6 jaar. Met het ticket kan je meteen ook het groentemuseum en haar tuinen bezoeken. De Internationale Beverdag wordt georganiseerd in samenwerking met Natuurpunt Mechels Rivierengebied & het Regionaal Landschap Rivierenland. Meer info op www.tgrom.be.

Mechelen

XL-editie van ‘Rappers versus dichters’

Vandaag vrijdag vindt in Cultuurcentrum Mechelen een nieuwe ‘Rappers versus dichters’ plaats, maar dan in een XL-editie. In plaats van twee gaan drie duo’s aan de slag met elkaars werk. “De opkomst was zo groot de voorbije edities dat de zolder in H30 te klein werd”, glundert schepen van Cultuur Björn Siffer (Groen). “Het Cultuurcentrum laat ons ook toe om het evenement in een professioneler kader te organiseren.” Ervaring wordt gekoppeld aan nieuwer talent. Zo herwerkt podiumpoëet Yannick Moyson uit Antwerpen de vrolijke rapteksten van Mechelaar Pita Saïd en omgekeerd. Gaat Genks hiphopper Tiewai aan de haal met de teksten van literair Christophe Vekeman en omgekeerd. En bekogelt slam poëet Esohe Weyden ons met de lyrics van de Mechelse Killian Mertens aka Identity en omgekeerd. Rappers versus dichters’ start om 20 uur. Tickets kosten 5 euro.