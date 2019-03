Onze tips voor het weekend Wannes Vansina

29 maart 2019

Willebroek

Halfvastenfoor opent attracties

Het Comité van de Carnavalstoet opent zaterdag de Halfvastenfoor – het carnaval in Willebroek. Dat gaat gepaard met een muzikale optocht met Prinses-Ambassadrice Cindy I, de Prinsengilde, de Prinsenkamer en Young Brass Band Willebroek. Die vertrekt om 13.30 uur aan het gemeentehuis. De dag erop vindt om 14 uur in de Gemeentelijke Feestzaal ook een kidsnamiddag plaats met de verkiezing van de jeugdprins en -prinses. De kermis op het Louis de Naeyerplein en in de August van Landeghemstraat duurt tot en met zondag 7 april, de dag dat de 73ste carnavalstoet uitgaat (om 14 uur).

Schriek

Wandel ‘Van de Hel naar de Welvaart’

Nu zondag organiseert KWB Schriek een wandeldag in de Raambeekvallei. Thema is ‘Van de Hel naar de Welvaart’. Vertrekpunt is de parochiezaal in de Kempenaersstraat 16. Het evenement staat open voor jong en oud. Deelnemers kunnen kiezen voor wandelingen van 3, 6, 9, 12, 15, 20 en 25 kilometer. De korte afstanden zijn rolwagenvriendelijk. De routes voeren langs landelijke wegen en trage wegen. “We wensen de mooie natuurpracht te laten verkennen, waarin de dieren en weidebloemen nog vrij en onbekommerd hun gang kunnen gaan”, zegt Patrick Schoovaerts. De wandeldag vindt plaats van 7 tot 18 uur. Deelname kost 1,20 euro.

Walem

Zonnebergen zingt tegen kanker

Basisschool De Zonnebergen in Walem organiseert zaterdagavond vanaf 20 uur ‘Zonnebergen Zingt’. Oud-leerlingen en leerkrachten brengen populaire liedjes. Speciale gast is Dries De Vis, bekend van ‘GoGoGo’, ‘Familie’ en ‘Voor de leeuwen’. De inkom bedraagt 10 euro (een consumptie inbegrepen), 5 voor (oud-)leerlingen. Zonnebergen Zingt kadert in de deelname van een aantal collega’s aan de 1.000 kilometer van Kom op tegen Kanker. De school verloor vorig jaar oud-leerling Mathias door de vreselijke ziekte. Info via www.zonnebergenzingt.be.

Bornem

Harmonieën organiseren eerste ‘play-in’

De harmonieën van Bornem organiseren zondag voor het eerst een ‘play-in’. “Ons doel is om zoveel mogelijk muzikanten samen te laten repeteren, en het resultaat te tonen aan het publiek”, zegt muzikant Andries Demont. “We nodigden de internationaal gerenommeerde componist-dirigent Bert Appermont uit.” Leerlingen van de muziekacademies die minstens het niveau 3.3 halen, maar ook oudere muzikanten zijn uitgenodigd om mee te spelen. De repetities gaan van start om 10 uur in Zaal De Club. Het publiek is welkom om 16.30 uur. Deelnemen is gratis, maar muzikanten wordt wel gevraagd zich vooraf in te schrijven via http://www.harmoniebornem.be.

Hombeek

Op wandel tijdens de Nacht van de steenuil

Regionaal Landschap Rivierenland, In2Nature.be, Gezinsbond Hombeek en de Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt organiseren op 30 maart de Nacht van de Steenuil. Deelnemers krijgen om 18.30 uur in de kantine van voetbalclub ‘Huis ten halve’ in Hombeek een woordje uitleg over het uiltje, voor kinderen vindt gelijktijdig een knutselactiviteit plaats. Vervolgens gaat de groep op zoek naar steenuiltjes en wordt een eerste van een reeks nestkasten in Hombeek, Leest en Zemst ingehuldigd. Steenuilen hebben het moeilijk in Vlaanderen, de nestkasten moeten de vogels helpen. Meer info en (gratis) inschrijving via https://www.rlrl.be/agenda/nacht-van-de-steenuil.