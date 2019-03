Onze tips voor het weekend Wannes Vansina

06 maart 2019

19u56 0

Mechelen

LEGO beurs in Speelgoedmuseum

Het Speelgoedmuseum in Mechelen en de Belgian LEGO User Group organiseren dit weekend een LEG0-beurs. De leden van de club voor liefhebbers, bouwers en verzamelaars van het bouwspeelgoed tonen hun meest opvallende constructies. Daarnaast vinden bezoekers op de beurs ook standjes waar ze nieuwe en tweedehandse LEGO-gadgets, -sets en -onderdelen kunnen kopen. Zelf de handen uit de mouwen steken kan ook in bouwhoekjes en tijdens workshops mozaïekbouwen (vooraf reserveren niet nodig). De beurs kadert in de succesvolle expo ‘Het LEGO-blokje: 60 jaar creatief bouwplezier’ die nog tot en met 7 april loopt. De beurs in het Speelgoedmuseum vindt plaats op zaterdag en zondag van 10.30 tot 16.30 uur en is inbegrepen in de normale toegangsprijs.

Mechelen

AnimalZ hangt beest uit in Nekkerhal

Na twee edities in Antwerp Expo doet Animalz dieren-event dit weekend de Nekkerhal in Mechelen aan. Zoals de naam al doet vermoeden, draait alles rond dieren. Bezoekers mogen zich verwachten aan een overvloed aan dieren, zoals ezels, miniatuurpaarden, watervogels, konijnen, katten, honden en dies meer. Er vinden tal van shows plaats, onder meer een frettenrace, een roofvogeldemonstratie en een actie met -hulp en reddingshonden. Je kan ook met je viervoeter deelnemen aan workshops als dogfrisbee, fun balance en dogdance. Verschillende lezingen maken het programma compleet. AnimalZ is zaterdag en zondag geopend van 10 tot 18 uur. Een dagticket kost 10 euro. Meer info op animalz.be.

Regio

Kringwinkels organiseren Retrodag

Wie houdt van vintage, moet dit weekend in de kringloopwinkels zijn. Zaterdag vindt immers Retrodag plaats, het moment om meubeltjes, kledingstukken of andere hebbedingen uit vervlogen jaren aan een betaalbare prijs op de kop te tikken. Ook de winkels van Ecoso nemen deel. In Mechelen-Noord kan je een retroplaatje aanvragen tijdens het shoppen en genieten van een pannenkoek in een retrozithoek, in Willebroek zorgt een retro-deejay voor sfeer en staan er bakken LP’s klaar voor wie zoekt naar zeldzamere pareltjes. Reet biedt dan weer koffie, koekjes en een groot aanbod strips. Opnieuw & Co met vestigingen in Lier, Kessel en Duffel doet mee en serveert Ritchie retrolimonade en frangipanetaart. Kringwinkel Zuiderkempen tenslotte, met vestigingen in Heist-op-den-Berg en Putte, neemt deel met “unieke en feestelijke activiteiten”.

Mechelen

Jens Dendoncker maakt Theatrium bang

Jens Dendoncker doet zaterdagavond het Theatrium in Mechelen aan met zijn zaalshow ‘Bang van Dendoncker’. De comedian die in 2016 de Humo’s Comedy Cup won, belooft een persoonlijk verhaal te zullen brengen “over het schijnbaar eindeloos geklungel die jongvolwassenheid met zich meebrengt en de bijhorende nostalgie naar een vervlogen jeugd”. De voorstelling start om 20 uur. Tickets kosten 22 euro. Meer info: www.theatrium.be.

Mechelen

Galerie Transit blaast 30 kaarsjes uit

Galerie Transit in Mechelen mag dit jaar dertig kaarsjes uitblazen. Naar aanleiding van die verjaardag opent de exporuimte aan de Zandpoortvest zondag een tentoonstelling met werk van Allart Lakke. Die keuze is geen toeval: in 1989 startte de galerie, toen nog in Leuven, een eerste tentoonstelling met werk van de Nederlandse kunstenaar. ‘De Dilettant’ toont een overzicht van het oeuvre van Lakke van toen tot op heden. “We hebben de afgelopen 30 jaar Transit met heel veel plezier gedaan, met een 100-tal solotentoonstellingen en deelname aan tal van beurzen. Werken met internationale kunst is een dagelijkse verrijking”, zegt Dirk Vanhecke, die Transit runt met Bert De Leenheer. De openingsreceptie, waarop iedereen welkom is, vindt zondag plaats van 15 tot 18 uur. Vervolgens is de expo nog te zien tot en met 14 april op vrijdagen, zaterdagen en zondagen, telkens van 14 tot 18 uur of na afspraak.