Onze tips voor het weekend

19 april 2019

Leest/Nijlen

Nijlense jaarmarkt of Posse Leest?

Paasmaandag brengt de regio traditioneel twee jaarmarkten. De jaarmarkt van Nijlen is al toe aan de 65ste editie. Op het programma staan onder meer dierenprijskampen, kraampjes en kinderanimatie. Nieuw dit jaar is het Lekker Lokaal Terras op het Kerkplein. Bezoekers genieten er van het beste wat Nijlen te bieden heeft, gaande van streekbiertjes over ijsjes en chocolade tot vers hoevevlees en blauwbessen. Ook de organisatoren van Posse Leest verwachten op paasmaandag veel volk. Zij houden hun jaarmarkt voor de 28ste keer. Bezoekers mogen zich verwachten aan anderhalve kilometer markt, een dierenmarkt, een 25-tal ambachtslieden, oude landbouwvoertuigen en uiteraard de weging van de vette os. Beide jaarmarkten starten om 9 uur en zijn gratis.

Mechelen

Terug naar de ‘golden age of clubbing’

De Loods in Mechelen vormt vandaag vrijdag het decor voor de allereerste editie van ‘Mega Retro’. De organisatoren willen met hun rondreizende club terug naar de ‘golden age of clubbing’, de tijd van dancings als de Zillion. Het wil de sfeer van weleer terugbrengen. Op de affiche staan Jan Vervloet, Sven Lanvin, Philip, Bountyhunter, Phi-Phi en Olivier Pieters. Zij brengen uitsluitend retro housemuziek. Een licht- en lasershow maken de ervaring compleet. De interesse is alvast groot, want de tickets in voorverkoop verkochten als zoete broodjes. Meer info op https://www.facebook.com/megaretrobelgium.

Liezele

Plantenbeurs viert 25ste editie

Mensen met groene vingers moeten op paasmaandag in Liezele zijn. Die dag is het Klein-Brabantse dorp een heus bloemendorp. De Landelijke Gilde organiseert er voor de 25ste keer haar Vlaamse Plantenbeurs. Tal van handelaars, semi-professionele kwekers en liefhebbers bieden bloemen en planten aan, iets dat elk jaar tienduizenden bezoekers lokt. In de grote tent of een van de vele buitenterrasjes kunnen bezoekers genieten van wafels, hamburgers, roomijs en uiteraard ook het Liezels Pierke, het eigen bier. De Plantenbeurs vindt plaats van 10 tot 17 uur, de inkom is gratis.

Willebroek/Reet

Schobbejak Roemel-met of garageverkoop?

Op zoek naar tweedehandspulletjes? Dan kan je zondag tussen 10 en 16 uur terecht op de tweede editie van de Schobbejak Roemel-met, met standjes en speeltuin in en om buurthuis De Schobbejak in de Acacialei in Willebroek. De inkom is gratis. Een andere optie is een garageverkoop een dag eerder georganiseerd door de Kleine Landeigendom in Reet. Een 60-tal adressen in onder meer de Pierstraat, Predikherenhoevestraat, Rozenlaan en Hortensialaan neemt deel.

Lier

Nieuwe kinderboerderij stelt zich voor

De nieuwe kinder- en zorgboerderij De Madeliefjes in de Nazaretdreef 13 in Lier stelt zich maandag voor aan het publiek tijdens een opendeurdag, van 10 tot 12 uur. Op het programma staan een kinderspeurtocht en spelletjes, maar je kan ook knuffelen met geitjes, konijnen en kippen en ermee op de foto gaan. “We zijn hier een jaar geleden komen wonen en willen ons plekje delen met andere mensen en kinderen en hen terug in contact laten komen met de natuur”, zegt Ann Delaruelle. “Tijdens vakantieperiodes kunnen kinderen bij ons op kamp komen om samen de dieren te verzorgen en tal van leuke spel- en knutselactiviteiten te beleven.” Meer info op https://www.facebook.com/demadeliefjes/.