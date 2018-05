Onze-Lieve-Vrouwekerkhof en stuk Louizastraat worden even schoolstraat 01 juni 2018

02u40 0 Mechelen Het Onze-Lieve-Vrouwekerkhof en een deel van de Louizastraat worden de laatste twee weken van het schooljaar ingericht als schoolstraten. Het doel van dit proefproject is om de moeilijke verkeerssituatie in de buurt van basisschool GO Shil! aan te pakken.

"In een schoolstraat worden wagens niet toegelaten bij het openen en sluiten van de school. Zo wordt een veilige, verkeersarme zone gecreëerd. We hebben het concept ondertussen op twee locaties uitgeprobeerd: na een proefproject in de Boetestraat is er nu een ruime zone schoolstraten actief in de Thaborstraat en omgeving. We weten dus ook al dat het principe werkt", zegt schepen van Mobiliteit Marina De Bie (Groen).





Hectische situatie

"De schoolomgeving van de GO Shil! is al lang een moeilijk punt in de ochtend- en avondspits. We hopen dat de invoering van een schoolstraat het probleem oplost: de hectische situatie vlak voor de ingang wordt op deze manier vermeden en ouders die hun kinderen met de wagen brengen, kunnen aanrijden via Onze-Lieve-Vrouwestraat of Lange Nieuwstraat. De politie zal ook ter plekke aanwezig zijn om alles in goede banen te leiden.





Einde schooljaar

Het proefproject start op 11 juni en loopt tot het einde van het schooljaar. Het Onze-Lieve-Vrouwekerkhof en de Louizastraat tot aan de Lange Nieuwstraat zijn dan dagelijks niet toegankelijk van 7.45 tot 8.30 uur en van 15 tot 15.45 uur, op woensdag van 11.45 tot 12.30 uur. (EDT)