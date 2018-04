Onze fotograaf exposeert in Cultuurcentrum 28 april 2018

02u42 0 Mechelen In de zalen van het Mechelse Cultuurcentrum is gisterenavond ROOTS opengegaan. Achttien fotografen uit Mechelen en omstreken tonen werk geïnspireerd door hun wortels.

Het Cultuurcentrum besteedt dit seizoen bijzondere aandacht aan de fotografie. "Met het tentoonstellingsproject ROOTS sluiten we deze seizoenfocus op fotografie af en geven andermaal toonkansen aan artistiek talent uit onze regio", zegt cultuurschepen Björn Siffer (Groen).





ROOTS werd opgevat als een wedstrijd voor fotografen uit Mechelen en de omliggende gemeenten. 101 namen deel, 18 werden uitverkoren. De jongste is 21, de oudste 69. Hun foto's zijn even divers, want ze mochten het thema 'roots' vrij invullen. Christel Wellens toont bijvoorbeeld foto's van de nieuwe stationsomgeving, Serena Vittorini stillevens van de objecten die verwijzen naar de wederopbouw van haar door een aardbeving getroffen geboortedorp L'Aquila. Fred Vercauteren vertrekt dan weer vanuit fotoboeken en 8mm-filmpjes van zijn familie en beelden van chromosomen, genen en DNA, terwijl David Legrève, fotograaf voor onder meer deze krant, voor landschappen koos. "Voor de krant moet ik regelmatig plaatsen delict fotograferen. Ik ging op zoek naar plaatsen waarvan ik mij kon voorstellen dat er iets was gebeurd. Ik laat het aan de fantasie van de kijker over om in te vullen wat."





ROOTS loopt tot 27 mei en is geopend van donderdag tot zondag. (WVK)