Onverbeterlijke dief wil “kapper worden” TVDZM

08 januari 2019

09u35 0 Mechelen De 28-jarige Abdellah B.S. uit Mechelen kwam aan de rechter vanmorgen een werkstraf vragen. Nadat hij enkele maanden geleden veroordeeld werd tot een celstraf van twee jaar effectief voor een diefstal en werd opgesloten in de gevangenis, tekende hij verzet aan.

“Ik zat in de put maar ik wil er nu rustig uit klimmen”, beloofde hij rechter Theo Byl. “Ik heb altijd kapper willen worden en ben dat ook even geweest, maar heb de deuren moeten sluiten door de RVA. Nu ben ik zelfs tijdelijk kapper in de gevangenis. Eens ik vrijkom, wil ik opnieuw kapper worden.”

Het openbaar ministerie had heel wat moeite om de twintiger te geloven en vorderde opnieuw een effectieve celstraf van twee jaar. Het nam er onder meer het strafregister van beklaagde bij.

“26 veroordelingen door een rechter waaronder verschillende keren voor diefstallen”, zei procureur Karel Berteloot. “Bovendien heeft hij al een zevental keer een werkstraf opgelegd gekregen maar heeft hij er blijkbaar niets uit geleerd.”

Een vonnis in de zaak volgt op 21 januari.