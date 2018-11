Ontwikkeling site Albertuskerk zit muurvast Ik Dien start seizoen opnieuw in ’t Kranske Wannes Vansina

05 november 2018

16u47 2 Mechelen De verenigingen van ’t Kranske in Muizen weten nog steeds niet waar naartoe. De onderhandelingen tussen de stad en de eigenaars om tot een nieuw plan te komen voor de ganse site met ook de pastorij en de Sint-Albertuskerk, verlopen erg moeizaam. En dus start toneelkring Ik Dien het nieuwe seizoen opnieuw in de parochiezaal.

Ik Dien koos voor ‘Love begins @ 50’, een knotsgekke komedie van de Britse auteur Raymond Hopkins. Het stuk wordt gebracht door negen acteurs, de regie is in handen van Eric Kerremans. De voorstellingen gaan op 10, 16, 17, 23 en 24 november door in … ’t Kranske. Vorig seizoen leek het er nog op dat de parochiezaal snel zou worden afgebroken en de verenigingen (onder meer ook buurtraad De Spreeuw en vzw Prinses Harte) zouden verhuizen naar de kerk, maar dat dossier ligt momenteel stil. “Vorig seizoen dachten we dat we er over een halfjaar uit moesten en zijn we op zoek gegaan naar alternatieve repetitieruimten en opslaglokalen, die we ook hebben gevonden. Nu blijkt dat we toch langer kunnen blijven. Echt erg is dat niet; we zitten graag op ons oude stekje. Al zijn sommige zaken wel echt aan vervanging toe, zoals de podiumvloer”, zegt Annemie Du Bin van Ik Dien.

Dode letter

Volgens een masterplan uit 2017 zou ‘t Kranske worden afgebroken om plaats te maken voor 26 wooneenheden bovenop een ondergrondse parkeergarage voor 35 wagens. In ruil zou de ontwikkelaar de kerk omvormen tot een multifunctionele ruimte met een podium en plaats voor een 150-tal zitplaatsen, met daaraan een nieuwbouw met een vergaderzaal, keuken en sanitaire voorzieningen. Het plan bleef dode letter omdat er geen biedingen op kwamen. Daarop startte de stad opnieuw onderhandelingen met de Vereniging van Parochiale Werken (VPW) en de kerkfabriek, maar die verlopen volgers schepen Greet Geypen (Open Vld) erg moeizaam. “Voor ons blijft het belangrijkste dat wanneer de VPW ’t Kranske verkoopt er in de buurt een oplossing moet zijn voor de verenigingen”, zegt ze.

Kerk blijft optie

De omvorming van de gesloten Sint-Albertuskerk tot buurtcentrum is dus nog niet rond, al blijft het een piste. Voorlopig evenwel zonder de verbouwingen. “Met de kerkfabriek bekijken we of we tot een erfpachtovereenkomst kunnen komen zodat de kerk alvast tijdelijk kan worden opengesteld voor de verenigingen in afwachting van verbeteringen tot echte ontmoetingszaal”, aldus de schepen. De stad vroeg intussen ook een schattingsverslag aan voor de pastorij. “We zijn niet geïnteresseerd in het gebouw, wel in de tuin om in te vullen als ontmoetingsruimte.” Geypen hoopt de gesprekken met kerkfabriek en VPW dit najaar nog te kunnen afkloppen.

Molière

Ik Dien maakt intussen al plannen voor een tweede voorstelling in ’t Kranske. “In maart spelen we de klassieker ‘De ingebeelde zieke’ van Molière. We kiezen dit seizoen bewust voor maar twee stukken. Met het wegvallen van vake (bezieler Jef Du Bin overleed in augustus vorig jaar – red.) is het wat zoeken”, aldus nog Annemie Du Bin.

