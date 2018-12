Ontwikkelaar plant vijf luxueuze urban villa’s in Spreeuwenhoek Wannes Vansina

20 december 2018

11u19 0 Mechelen De Mechelse gemeenteraad heeft het licht op groen gezet voor de aanleg van de wegenis voor drie urban villa’s in Spreeuwenhoek, goed voor 18 appartementen. Voor 40 appartementen van hetzelfde project heeft de ontwikkelaar al een vergunning beet.

Willemen Real Estate heeft plannen voor de realisatie van vijf luxueuze urban villa’s aan de Leemputstraat, langsheen de Leuvense Vaart. Op 23 februari werd een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor de eerste twee, goed voor 22 en 18 appartementen. Voor de drie andere bouwblokken was dat niet mogelijk ten gevolge van de vernietiging van de verkavelingsvergunning. De gemeenteraad paste daar dinsdag een mouw aan door haar goedkeuring te verlenen aan de aanleg van nieuwe wegenis, ondanks 18 bezwaarschriften. De aanvraag valt binnen de contouren van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Spreeuwenhoek - Venne’, dat vorig jaar buiten toepassing werd verklaard door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. “Het RUP is niet vernietigd en blijft de juridische basis om vergunningen te verlenen. Bij de aflevering van een vergunning schrijven we er wel bij dat deze mogelijk aanvechtbaar is gezien eerdere uitspraken”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Greet Geypen (Open Vld). De stad laat zich gezien de moeilijke juridische context bijstaan door een advocatenkantoor. Bij Willemen Real Estate verwachten ze uiterlijk eind januari ook een beslissing over de bouwvergunning. “Het project past zich volledig in het RUP in”, zegt Siobhan Peeters, projectontwikkelaar bij Willemen Real Estate. De eerste 18 woningen zijn al wel te koop via Immo De Vos. Het gaat om exclusieve nieuwbouwappartementen die alle beschikken over zuid georiënteerde terrassen en/of tuinen aan de kant van de Leuvense Vaart. “De helft is al gereserveerd”, zegt Peeters. De stad werkt intussen aan een masterplan voor de opmaak van een nieuw RUP Spreeuwenhoek.