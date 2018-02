Ontwikkelaar Huyghebaert informeert ongeruste buren 16 februari 2018

02u32 0 Mechelen Buurtbewoners van de site Huyghebaert in Mechelen-Zuid maken zich zorgen over de leefbaarheid en verkeersveiligheid. Om hen gerust te stellen, organiseerde ontwikkelaar Bremhoven gisteravond een infomoment.

Bremhoven kocht de gebouwen van de failliete voedingsgroothandel vorig jaar en heeft concrete plannen om op de hectare grote site verschillende logistieke bedrijven onder te brengen, zoals nu al DPD. Dat zorgt voor ongerustheid in de buurt. Zo riep de Leefmilieugroep Mechelen-Zuid op om met zoveel mogelijk buren aanwezig te zijn om het signaal te geven dat er rekening moet worden gehouden met de buurt. Ze werden ontvangen in de vroegere refter, met bubbels en een versnapering.





Groene buffer

"We willen een project dat voor iedereen leefbaar is." Daarom komt er volgens architect Rik Lietens van Architeam een groene buffer rondom en nog maar één toegang voor vrachtwagens en het personeel, in de Kruisbaan ter hoogte van de Egide Walschaertsstraat. "We zullen de vrachtwagens toeleiden via de E19 en het bedrijvenpark", aldus Lietens. "De toegang in de Molenweide is enkel voorbehouden voor bezoekers van de bedrijven en van de padel- en trampolineclub, die er ook een plaats krijgt."





Onveilig

Sommige buurtbewoners vonden het "top", andere protesteerden luidkeels tegen de onveilige situatie die gecreëerd zou worden voor de kinderen van Pius X. "Ik moet daar elke dag met mijn klein mannen oversteken." Anderen vreesden dan weer lawaai- en geurhinder. Het gekrakeel zorgde duidelijk voor ergernis vooraan. Een van de sprekers wees erop dat de site altijd een bedrijventerrein is geweest. "Mensen die naast Zaventem wonen weten ook dat daar vliegtuigen vliegen." (WVK)