Ontsteken eindejaarsverlichting lanceert shoppingavond Wannes Vansina

23 november 2018

Schepenen Katleen Den Roover en Bart De Nijn hebben bij valavond de eindejaarsverlichting in de stad Mechelen aangestoken. Met het ontsteken van de lampjes zetten ze de activiteiten van MechelenMeeMaken naar aanleiding van Black Friday extra luister bij. De handelaars organiseren een avondshopping met niet alleen kortingen, hapjes en drankjes, maar ook heel wat animatie op straat. “Het gaat super. Het stropt op de ring – geen slecht teken – en er is vrij veel volk in de Bruul en de IJzerenleen. De watertaxi is een succes”, zegt Kurt Biesemans, ondervoorzitter van MechelenMeeMaken. De avondshopping loopt nog tot 20 uur, de eindejaarsverlichting blijft branden tot 6 januari.