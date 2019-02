Ontsnapte verdachte (19) blijft aangehouden TVDZM

01 februari 2019

17u20 0 Mechelen De negentienjarige Mechelaar die vorige week uit de rechtbank van Mechelen ontsnapte blijft in de cel. De tiener sloeg op de vlucht tijdens zijn voorleiding bij de onderzoeksrechter. Ruim vijf dagen bleef hij uit handen van gerecht en politie.

Vanmorgen moest de tiener opnieuw naar het gerechtsgebouw worden overgebracht. Opnieuw gebeurde dat onder de nodige veiligheidsmaatregelen. Vorige week werd hij opgepakt voor drugsfeiten in Dendermonde en moest hij voor de onderzoeksrechter verschijnen. Bij zijn overbrenging naar het gerechtshof ging het mis. De agenten werden misleid en de negentienjarige sloeg op de vlucht. Er volgde een grote klopjacht maar zonder succes. Pas in de nacht van dinsdag op woensdag werd hij ingerekend. Dit nadat buurtbewoners een melding maakte bij de politie over geluidsoverlast. De man werd diezelfde dag nog voor de onderzoeksrechter gebracht. Die besloot om de man aan te houden. Vrijdagochtend verlengde de raadkamer zijn aanhouding met een maand.