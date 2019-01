Ontsnapte verdachte (19) aangehouden na nieuwe voorleiding onder strenge maatregelen: “Geluidsoverlast nekte tiener” Tim Van der Zeypen

30 januari 2019

18u20 0 Mechelen Na net geen vijf dagen op vrij voeten, kon de politie de uit het Mechels gerechtshof ontsnapte verdachte opnieuw arresteren. Dit na een melding van buurtbewoners voor overlast. De negentienjarige zat verscholen in een woning op nog geen vijfhonderd meter van het gerechtsgebouw. Vanmiddag werd hij voor de onderzoeksrechter gebracht en aangehouden.

De politie kreeg in de nacht van dinsdag op woensdag omstreeks 1.00 uur enkele klachten binnen van buurtbewoners in de Rik Woutersstraat. “Zij hadden last van geluidsoverlast”, meldt Lieselotte Claessens van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. “Bij aankomst van de politie werd er meteen een hevige cannabisgeur waargenomen. Hierop werd besloten om een huiszoeking uit te voeren.”

Het was uiteindelijk bij die huiszoeking dat de agenten de voortvluchtige tiener konden aantreffen. “Hij gaf eerst nog een valse identiteit op om de agenten op een dwaalspoor te zetten maar zonder succes”, gaat parketwoordvoerster Claessens verder. De tiener werd in de boeien geslagen en meegenomen naar het politiekantoor.

De negentienjarige verdachte sloeg er na zijn ontsnapping in het Mechelse gerechtsgebouw op vrijdag net niet om vijf dagen uit de handen van het gerecht en politie te blijven. Vrijdagnamiddag moest hij normaal voorgeleid worden voor de onderzoeksrechter nadat hij door de politie van Dendermonde was opgepakt voor drugfeiten.

Geboeid

Bij de overbrengingen ging het aan de ingang voor de gevangenen mis. Nadat de tiener eerst de politie had misleid, sloeg hij geboeid op de vlucht. Volgens onze informatie kon hij zich in een handelszaak in de buurt omkleden en vluchtte hij nadien weg met een vluchtauto.

Of de man alleen handelde is momenteel nog niet duidelijk. Ook hoe zich van de handboeien kon ontdoen, is niet geweten. Dit zal onder meer duidelijk gemaakt moeten worden uit verder onderzoek. Toen de politie de woning in het centrum van Mechelen binnenviel, waren er naast de verdachte ook nog twee andere personen aanwezig. Het ging om de bewoners van het pand. Zij werden niet opgepakt. “In de woning werden wel restanten aangetroffen van enkele zakjes met de restanten van cannabis”, klinkt het nog

Aangehouden

Vanmiddag werd de negentienjarige dan opnieuw voor de onderzoeksrechter gebracht. Dat gebeurde deze keer onder strikte veiligheidsmaatregelen. “Na zijn voorleiding bij de onderzoeksrechter werd er beslist om de man aan te houden”, besluit het parket. De tiener werd hierop opnieuw naar de gevangenis gebracht.

Waarom de jongeman moest worden voorgeleid is niet duidelijk. Zijn advocate wilde na de voorleiding liever niet reageren. De tiener is bij de politie wel gekend. Eveneens voor drugsfeiten in het verleden. Voor de ontsnapping riskeert de tiener geen bijkomende straf. In België is ontsnappen niet strafbaar. Wel strafbaar is het opgeven van een valse identiteit. Mogelijks zal hij hiervoor afzonderlijk gedagvaard worden.