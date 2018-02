Ontsnapt aan Hardy 23 februari 2018

02u53 0 Mechelen De zestigjarige M.V. uit Blaasveld is in oktober 2014 kunnen ontsnappen aan de klauwen van seriedoder Renaud Hardy. Ze werd aangevallen op de oprit van haar woning, maar kon tijdig haar deur sluiten. Maandag pas besefte de vrouw waaraan ze toenertijd is ontsnapt.

De bewuste avond in oktober 2014 werd bij de vrouw aan de deur gebeld, omstreeks 23.00 uur. Eenmaal buiten trof M. echter niemand aan. "Plots sprong er iemand vanachter onze auto. Ik schrok, begon te gillen en ben meteen naar binnen gelopen." De 55-jarige seriedoder liep de vrouw achterna. "Ik kon de deur tijdig sluiten. Nochtans had hij geprobeerd om zijn voet tussen de deur te steken. Maar ik duwde te hard en hij gaf op", luidt het nog.





Onder meer door het luide gegil van de zestigjarige vluchtte de agressor weg. Pas na de moord op Linda Doms en Hardy's arrestatie legden speurders een mogelijke link met zijn betrokkenheid in Blaasveld.





Voor deze feiten staat Hardy momenteel niet terecht. Mogelijk zal hij zich hiervoor binnenkort voor de rechter in Mechelen moeten verantwoorden (TVDZM)