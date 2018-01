Onteigeningsplan site Keerdok goedgekeurd 25 januari 2018

02u34 0 Mechelen De Mechelse gemeenteraad heeft het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Keerdok-Eandis goedgekeurd, samen met een bijhorend onteigeningsplan voor de aanwezige handelszaken op en rondom het Rode Kruisplein.

De beslissing betekent dat het gebied aan weerszijden van de Dijle kan worden ontwikkeld voor wonen. Gestart wordt met de ontwikkeling van de Eandistip (tussen de Dijle en de N16), vlakbij de Antwerpsepoort. Momenteel loopt de zoektocht naar een ontwikkelaar voor de bouw van een parkeergebouw voor vijfhonderd wagens. Vijf bedrijven zijn in de running. Bedoeling is de bouw volgend jaar te starten. Vermoedelijk in 2021 kan dan worden gestart met de bouw van 85 appartementen op het Rode Kruisplein (op de huidige parking). Datzelfde jaar wordt in fasen de Eandiswijk tussen de Eandistip en het gerenoveerde kantoorgebouw van Eandis gerealiseerd met nog eens 266 woongelegenheden. Voor de ontwikkeling van een park met honderd woningen op de locatie van de huidige betoncentrale en de ontwikkeling van de Keerdokkaai op de plaats van de huidige baanwinkels (345 wooneenheden) is er nog geen timing. Bedoeling is dat de winkels verhuizen naar de lus van de R6, die door Mitiski zal worden ontwikkeld.





Stok achter de deur

"Niet wij, maar Mitiska voert de onderhandelingen. De wet schrijft toe dat we nu al een onteigeningsplan moesten goedkeuren, maar dat is enkel een stok achter de deur", aldus schepen van Ruimtelijke Ordening Greet Geypen (Open Vld). Het onteigeningsplan heeft betrekking op zowel de McDonalds als de betoncentrale en alle baanwinkels van Joker tot en met Ator. (WVK)