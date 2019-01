Onderzoeksrechter houdt Spanjaard (24) aan die rondzwaaide met mes TVDZM

03 januari 2019

17u20 0 Mechelen Onderzoeksrechter Philippe Van Linthout heeft de 24-jarige Spanjaard, die op nieuwjaarsdag het politiekantoor in Mechelen binnenwandelde met een slagersmes, aangehouden. Vrijdag verschijnt hij voor de raadkamer.

De twintiger wandelde in de vooravond van 1 januari 2019 het kantoor van de politiezone Mechelen-Willebroek binnen. Hij had enkel een broek aan en zwaaide in het rond met een slagersmes. Op dat moment bevond er zich naast de onthaalmedewerker ook nog een bezoeker. “De onthaalmedewerker kon het loket tijdig sluiten en verwittigde onze collega’s. De bezoeker kon zich vrijwel meteen in veiligheid brengen”, meldde de politie eerder deze week.

De agenten rekenden de twintiger in. “Er moest wel een wapen worden getrokken alsook pepperspray worden gebruikt”, klonk het nog. Buiten stonden nog twee personen die getuigen waren van het incident. Voor iedereen werd nadien slachtofferhulp aangeboden.

Psychische problemen

Nadat de twintiger was opgepakt, werd hij ter beschikking gesteld van het parket. De man zou te kampen hebben met psychische problemen en moet meerdere keren gevraagd hebben aan de politie om hem op te sluiten in de gevangenis. Naar verluidt zou hij ook geroepen hebben dat hij wou worden doodgeschoten door de politie. Inmiddels moest de man voor de onderzoeksrechter verschijnen. Hij werd aangehouden en opgesloten in de gevangenis. Morgen zal de raadkamer moeten beslissen of de twintiger langer in de gevangenis blijf of niet.