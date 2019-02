Onderzoek naar overleden baby afgerond: parket spreekt van ongelukkige val TVDZM

20 februari 2019

22u20 0 Mechelen Twee weken nadat een baby van acht maanden uit Mechelen overleed in het ziekenhuis is het gerechtelijk onderzoek al afgerond. Het parket concludeert, na het verhoren van de huisarts en ouders, dat het ging om een ongelukkige val.

Op 2 februari werd de baby binnengebracht in het ziekenhuis van Mechelen. Het kindje vertoonde ernstige verwondingen aan zijn hoofdje. Vanuit de spoeddienst in Mechelen werd de baby in allerijl overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis in Edegem. Daar zou het kindje later bezwijken aan de gevolgen van zijn verwondingen. Kort na het overlijden, startte het parket een gerechtelijk onderzoek op onder leiding van een onderzoeksrechter in Mechelen. “Naar onopzettelijke doding”, luidde het toen.

Speurders van de Federale Gerechtelijke Politie in Antwerpen verhoorden intussen de ouders, de huisarts en anderen. Daaruit bleek dat er geen verdachte omstandigheden in het spel zijn en het dus om een spijtig ongeluk gaat.