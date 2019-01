Ondanks protest: pastorie is verkocht Wannes Vansina

11 januari 2019

De pastorie van Leest krijgt een nieuwe bestemming. De stad verkocht het gebouw uit 1776 aan een dokteres uit Wolvertem. Zij gaat het gebouw restaureren om er zelf te wonen. “Dat is het belangrijkste, want de pastorie verkeerde in slechte staat”, zegt schepen van Monumentenzorg Koen Anciaux (Open Vld). De koper betaalde de schattingsprijs van 550.000 euro. Een actiecomité uit de buurt had de stad gevraagd om de pastoorswoning niet te verkopen maar er een nieuw dorpshuis van te maken, maar daar ging de stad niet op in. Intussen is het ook wachten op de restauratie van de naastliggende Sint-Niklaaskerk. Die kampt onder meer met waterinsijpeling. De stad diende een subsidieaanvraag in bij de Vlaamse overheid. “Zelf hebben we 550.000 euro voorzien voor 2020”, aldus nog de schepen.