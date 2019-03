Omstreden vastgoedbaron Ignace Leysen (58) overleden in Spanje: gedupeerden vragen zich af of ze ooit hun geld nog zullen terugzien Wannes Vansina & Tim Van der Zeypen

21 maart 2019

19u50 0 Mechelen De Muizense vastgoedbaron Ignace Leysen (58) is overleden. Eerder dit jaar kwam hij in opspraak omdat hij tientallen aannemers een wurgcontract zou hebben aangepraat. Sommige van hen zijn absoluut niet rouwig om zijn dood, de meerderheid vraagt zich echter af of ze hun geld ooit gaan terugzien.

Leysen overleed op 13 maart in Rincon De La Victoria in Spanje. Hij beging een wanhoopsdaad. Leysen was een bekende naam in de Mechelse vastgoedwereld. In 1991 startte hij een immobiliënkantoor met zijn naam, om dat in 2000 weer te verkopen. Dat veranderde enkele maanden geleden van naam omdat het niet meer geassocieerd wilde worden met Leysen.

Bij een tweede ontmoeting heb ik hem geconfronteerd. ‘Ge zijt bij de slimme’, antwoordde hij. Hij waande zich onaantastbaar. Ik heb hem toen gezegd dat ik alles zou doen om hem tegen te houden Yannick Chimienti

Tegen de voormalige makelaar loopt immers een gerechtelijk onderzoek. Eind december moest hij voor de onderzoeksrechter verschijnen omdat hij tientallen aannemers zou hebben opgelicht, naar verluidt voor meer dan een miljoen euro. Hij nodigde aannemers bij hem uit in zijn kasteelhoeve Hof ten Weynranken in Muizen en liet hen daar een advertentiecontract tekenen.

Pistool

Volgens de gedupeerden ging het er daarbij niet eerlijk aan toe. Yannick Chimienti uit Heist-op-den-Berg: “Hij wilde mij 75.000 euro laten betalen voor een periode van vijf jaar, maar dat ontdekte ik pas toen ik de kleine lettertjes las. Ik heb gelukkig niet getekend, maar vele andere wel. Hij kon je een stront verkopen.” Een andere ondernemer vertelt ons dat hij een pistool in zijn buik gedrukt kreeg.

Chimienti startte een Facebookgroep om andere ondernemers te waarschuwen. Hij is in alle geval niet rouwig om het overlijden van de vastgoedbons. “Bij een tweede ontmoeting heb ik hem geconfronteerd. ‘Ge zijt bij de slimme’, antwoordde hij. Hij waande zich onaantastbaar. Ik heb hem toen gezegd dat ik alles zou doen om hem tegen te houden.”

Deurwaarders

We spreken vijf andere aannemers. Ze zijn boos, maar zijn dood hadden ze zeker niet allemaal gewild, al was het maar uit respect voor de nabestaanden. “Het is een opluchting dat hij niemand meer kan oplichten, maar ik had hem liever in de rechtbank in de ogen gekeken. Vraag is nu of de gedupeerden hun geld nog gaan terugzien”, vertelt een van hen.

Vaak gaat het om veel geld. “Er was jaarlijks afgesproken, maar in het contract bleek het maandelijks te zijn. Een telefoontje was zogezegd genoeg om het op te zeggen, maar toen ik dat deed, kreeg ik prompt een opzegnota van 7.500 euro. Leysen heeft ettelijke deurwaarders gestuurd. Je kan je niet voorstellen wat voor een impact dat op je leven heeft. We hadden een goed leven en op een dag nam hij dat af”, luidt het bij een derde.

Ondanks de dood van Leysen wordt het gerechtelijke onderzoek momenteel nog niet stop gezet. Het onderzoek richtte zich niet enkel naar de zaakvoerder maar ook naar zijn vennootschap. Dat onderzoek wordt momenteel verder gezet.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.