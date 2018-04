Omleidingen voor plaatsen duivenwering 06 april 2018

In het artikel dat gisteren verscheen over het plaatsen van een duivenwering onder de spoorwegbruggen van de N15 en Nekkerspoelstraat stond onjuiste informatie over de omleidingen. De omleidingen voor fietsers gelden volgende week van 9 tot 14 april enkel op de N15 waar de werken onder de bruggen overdag worden uitgevoerd. De rijbaan blijft open voor gemotoriseerd verkeer. Aan de Nekkerspoelstraat zijn er van 16 tot 21 april geen omleidingen. Daar wordt er om verkeershinder te beperken wel 's avonds en 's nachts tussen 20 en 6 uur 's ochtends gewerkt, maar blijft de weg gewoon open. (AVH)