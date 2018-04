Omleiding voor plaatsen duivenwering 05 april 2018

Op de N15, onder de spoorwegbrug richting Douaneplein, wordt er van 9 tot 14 april gewerkt. Het gaat om het plaatsen van een duivenwering. De werken worden uitgevoerd in opdracht van de stad Mechelen. "Voor het plaatsen van duivenwering onder de spoorwegbrug wordt de rijbaan en het voet- en fietspad volledig afgesloten. Er zal 's nachts gewerkt worden tussen 20 en 6 uur", klinkt het. "In een eerste fase wordt aan de kant komende van Bonheiden het volledige fiets- en voetpad afgesloten. De omleiding loopt via het Douaneplein. Fietsers en voetgangers worden aan het kruispunt met de Plattebeekstraat opgevangen om hier over te steken. Komende van Mechelen wordt aan de kant van het Douaneplein nog een brede zone naast het fietspad voorzien. Deze zone wordt vrijgehouden voor voetgangers en fietsers. Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de N15, Putsesteenweg en Nekkerspoelstraat." (AVH)