Omheining voor petanquebanen De Schijf 06 maart 2018

De petanquebanen aan lokaal dienstencentrum De Schijf hebben een omheining gekregen en twee parasolstaanders. Het moet de spelers meer comfort bieden en de banen in goede conditie houden, doordat er niet meer over gefietst of gewandeld zal worden. "Wij investeren nu 9.000 euro extra om de kwaliteit van de petanquebanen te blijven garanderen", zegt schepen Koen Anciaux (Open Vld).





In totaal zijn er in Mechelen 30 petanquebanen. (WVK)