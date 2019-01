Omhaling Damiaanactie levert 3.056 euro op Wannes Vansina

30 januari 2019

De omhaling afgelopen weekend in Muizen voor de Damiaanactie heeft 3.056 euro opgebracht. Dat is minder dan vorig jaar, toen de vrijwilligers tijdens de vijftigste editie een recordbedrag binnenhaalden, maar het is meer dan in 2017. De omhaling in de kerk leverde nog eens 420 euro op. Verder komen daar nog bij de inzameling in de Sint-Lambertusschool en de giften die mensen in Muizen rechtstreeks doen. “Ervaring leert ons dat het opgehaalde bedrag via collecte-bussen ongeveer verdubbeld wordt door die bijkomende bedragen, dus dat we uiteindelijk vanuit Muizen een bedrag van ongeveer 6.000 euro kunnen schenken aan de Damiaanactie”, aldus medeorganisator Walter Schroons.