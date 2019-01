Olifantenfan verkoopt kalender ten voordele van Qiyo-fonds Wannes Vansina

17u27 13 Mechelen Kris Lamon (58) uit Muizen verkoopt een kalender met haar prachtige olifantenfoto’s ten voordele van het Qiyo-fonds van Zoo Planckendael. Op die manier zamelde ze al 1.350 euro in voor onderzoek naar olifantenherpes.

Een grotere olifantenfan dan Kris vind je wellicht niet in ons land. Wekelijks kan je haar aantreffen aan het verblijf in Planckendael gewapend met een camera. Haast dagelijks post ze de foto’s op de Facebookgroep ‘De olifanten van Planckendael’, een fanpagina voor de dikhuiden. “Al jaren maak ik een kalender voor de verzorgers, als cadeautje, uit vriendschap. Toen ik hem een paar weken terug ging overhandigen, kregen toevallig twee leden van de groep hem onder ogen. Ze vroegen of ze ook een exemplaar mochten.” Het bracht haar op het idee om de kalender open te stellen voor iedereen én voor een goed doel: het fonds dat Planckendael oprichtte na het overlijden van Qiyo.

Intussen zijn er al een kleine honderd besteld. Alle olifanten van het dierenpark in Muizen staan erin. “Ook Qiyo, Tarzen en Phyo Phyo, de olifanten die vorig jaar overleden. Mogelijk volgt er nog een boek over Qiyo, maar voorlopig ben ik daar nog niet aan toe. Het is nog te emotioneel.” Het is vooral sinds haar geboorte dat ik ben begonnen met fotograferen.”

De kalender wordt gedrukt op A3-formaat en kost 30 euro. Een exemplaar bestellen kan via krislamon@telenet.be.