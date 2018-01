Olifantenbaby tot Suki gedoopt 02u31 0

De olifantenbaby in Planckendael heeft de naam Suki gekregen. Uit de poll die door het dierenpark werd opgezet bleek dat de naam het populairst was bij de bezoekers. Andere opties Sumalee en Sawadee ontvingen minder stemmen. "We gaven iedereen die tussen kerst en Nieuwjaar op vakantie was, nog de kans om te stemmen via ons Youtube-kanaal. 14.000 fans klikten op hun favoriete naam. 71 procent stemde op Suki. Op nummer twee, met 18 procent van de stemmen, staat de naam Sumalee. Sawadee eindigde op de derde plaats", aldus Katrien Goossens, communicatieverantwoordelijke van de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen. De drie namen werden door de verzorgers van de olifanten naar voren geschoven. In 2017 ontvingen alle dierenbaby's in Planckendael een naam met een 's'. Voor de Aziatische olifanten wordt er steeds een Aziatische naam gekozen. De naam Suki betekent geliefde. (AVH)