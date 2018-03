Okra stelt eisen aan politieke partijen 03 maart 2018

02u40 0 Mechelen Okra heeft de Mechelse politieke partijen opgeroepen om bij de opmaak van hun verkiezingsprogramma's rekening te houden met de senioren. Een betere mobiliteit blijft bovenaan de verlanglijst staan.

Okra vroeg de 2.140 leden van de elf trefpunten naar wat zij zouden doen als ze burgemeester waren. Ruim duizend gaven een antwoord. Bovenaan het verlanglijstje staat een leefbare omgeving. Bruno Claes erkende dat de stad al veel doet op infrastructureel vlak, maar gaf aan dat het schort aan de kwaliteit van de stoepen. Daarnaast vragen de senioren meer sanitaire voorzieningen, banken en buurtwinkels. Het ontbreken van goede busverbindingen, blijft een heikel punt. Een andere bekommernis is kwalitatieve en aangepaste huisvesting en een betere dienstverlening en ontmoetingsplaatsen.





De bekommernissen blijken in zes jaar niet veel te zijn gewijzigd. In 2012 overhandigde Okra een Zilverboek en ook toen werd geijverd voor meer bussen en toegankelijkere voetpaden en ook toen werd gewezen op gevaarlijke punten Colomabrug en Plaisancebrug. (WVK)