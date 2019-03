Okkupeerder stelt cd voor tijdens RADAR Wannes Vansina

28 maart 2019

Cultuurcentrum Mechelen en H30 organiseren in hun zoektocht naar jong talent vandaag vrijdag RADAR. De eclectische kunstenaar Mahina brengt ‘Serena’, een stuk waarin ze zichzelf confronteert met haar ervaren en genetische trauma’s. Danser en performer David Joao aka Ramos Sama brengt vervolgens samen met twee dansers van slam- en zangtalent Junior Akwety ‘Paralelo/Parallel’, over zijn thuisgevoel in Antwerpen. De Genkse hiphopper Tiewai komt dan weer met een nieuw experiment. Het Gentse Okkupeerder tenslotte stelt zijn tweede cd voor, opnieuw een mix tussen rap, slam poetry, hiphop en jazz. RADAR vindt vanaf 20 uur plaats in het Cultuurcentrum, tickets kosten 5 euro.