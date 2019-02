Okkupeerder lanceert clip als voorbode van cd-release in Cultuurcentrum Wannes Vansina

22 februari 2019

Het Gentse hiphopcollectief Okkupeerder stelt op 29 maart een nieuwe cd voor in Cultuurcentrum Mechelen: ‘Ergens Onderweg’. De vier muzikanten en twee woordkunstenaars brengen het tweede album uit in eigen beheer. Vandaag stellen ze alvast een eerste voorproefje voor in de vorm van hun eerste videoclip voor de single ‘In de mix’ via het Okkupeerder YouTube kanaal. Okkupeerder brengt een heftige mix tussen rap, slam poetry, hip hop en jazz, zowel in het Frans als het Nederlands. De cd-release maakt deel uit van de programmatie onder de noemer Radar. Meer info: http://www.cultuurcentrummechelen.be/podium/2018-2019/radar.