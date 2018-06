Octopuspalen loodsen je veiliger door verkeer 20 juni 2018

Aan basisschool De Ark in Battel werd gisteren een eerste van in totaal 41 octopuspalen voor Mechelse schoolomgevingen geplaatst. Ze moeten de zichtbaarheid en dus de veiligheid in het verkeer verhogen.





In 2015 probeerde de stad het al eens met de 'Victor Veiligs'. De gele mannetjes verdwenen evenwel even snel als ze gekomen waren omdat ze niet stevig genoeg waren. Vandaar dat de stad nu kiest voor de welbekende octopuspalen. "We werken al enkele jaren aan het veiliger maken van de schoolomgevingen, maar het blijft moeilijk. De meeste hebben niet de capaciteit om het reguliere verkeer en auto's van ouders te verwerken", geeft schepen van Mobiliteit Marina De Bie (Groen) aan. "De scholen waren al enige tijd vragende partij", zegt Onderwijsschepen Marc Hendrickx (N-VA). De stad engageert zich door het 'Octopuscharter 2.0' te ondertekenen en volop in te zetten op onder meer duurzame verplaatsingen en groenere schoolomgevingen . De palen kosten zo'n 73.000 euro. (WVK)