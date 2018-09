OCMW-raadslid ruilt N-VA voor CD&V 07 september 2018

OCMW-raadslid Katy Mariëns (43) komt op 14 oktober niet op voor N-VA, maar volgt haar "mentor en steunfiguur" Bart De Nijn naar CD&V. Dat maakte de advocate en schuldbemiddelaar uit Heffen donderdag bekend. Mariëns zegt niet ontevreden te zijn geweest bij haar vroegere partij, maar vindt haar profiel beter passen bij CD&V. "Voor mij staan het familiale en sociale bovenaan en CD&V is een kleinere, warme en familiale partij." Mariëns zetelt bijna zes jaar in de OCMW-raad. Als mama van onder meer een dochter met een beperking besteedt ze veel aandacht aan de ontplooiingsmogelijkheden van kinderen. Ze zal als onafhankelijke op de CD&V-lijst staan. Haar plaats is nog niet bekend. Bij N-VA, dat het nieuws moest vernemen via de pers, nemen ze akte van haar vertrek. "Zonder rancune. We wensen haar en Bart veel succes", aldus lijsttrekker Freya Perdaens. (WVK)