Nu ook NeeisNee-draagtas tegen seksuele intimidatie 25 augustus 2018

02u34 0

Na de 'NeeisNee'-banners tijdens Parkpop komen er dit weekend ook 'NeeisNee'-draagtassen tijdens Maanrock. 3.500 stuks zullen aan bezoekers worden uitgedeeld door preventiemedewerkers van de stad om zo verder te werken aan het bewustzijn rond seksuele intimidatie. "Daarmee sporen we iedereen aan om te blijven praten en elk geval te melden. Bovendien laat het duidelijk zien dat alle Mechelaars NEE zeggen tegen seksuele intimidatie", zegt preventieschepen Stefaan Deleus (CD&V). De campagne wordt overigens ook op de scholen gevoerd. Daar komen bij het begin van het schooljaar 'NeeisNee'-affiches. De affiches komen ook op de jongerensite Transit M en vanaf oktober ook in de jeugdhuizen, sporthallen en vestigingen van de hogeschool. De affiche is vrij te downloaden via www.neeisnee.be. Op de website is ook informatie en advies rond het thema te vinden alsook een applicatie om intimidatie (anoniem) te melden. (WVK)