Nu ook mama Kai-Mook gestorven 05 juni 2018

Een week na het plotse overlijden van Qiyo (bijna 3) komt er opnieuw slecht nieuws van het Planckendaelse olifantenfront. De verzorgers melden het trieste nieuws dat Phyo Phyo (36) gisteravond gestorven is. De kolos was ernstig vermagerd, ondanks de goede zorgen die ze kreeg. "Twee keer per dag hebben we haar apart gezet om haar bij te voeren, maar ze kwam niet bij. We wisten wel dat ze een nierprobleem had", zei Ben Van Dyck.





Phyo Phyo was de mama van Kai-Mook, May Tagu, Qito en van Tarzen, de anderhalve maand oude olifantenbaby. Die laatste krijgt te weinig melk binnen. "Daarom krijgt hij verschillende keren per dag een flinke papfles met olifantenmelk. We omgeven de olifanten met alle zorg die we hebben."





